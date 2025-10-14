FETÖ’nün Hava Kuvvetleri ve sınav hırsızlığına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan 'mahrem hizmetler' yapılanmasına ilişkin soruşturmada, kontörlü sabit hatları kullanarak mahrem imamlar ile iletişim kurdukları belirlenen 16 şüpheli tespit edildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen 16 isimden 6'sının örgüt mahrem imamı olduğu 5'inin ise halen görevde olan subay ve astsubaylar olduğu ortaya çıktı. Gözaltı kararı verilen Hava Kuvvetlerinde görevli askerlerden 1'inin albay, 1'inin binbaşı, 1'inin yüzbaşı, 1'inin üsteğmen, 1'inin de astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

SORU HIRSIZLIĞINA İLİŞKİN 13 GÖZALTI KARARI

Örgütün soru hırsızlığına yönelik yürütülen soruşturmada, 2008 ve 2011 Adli Yargı sınavları ile 2010 KPSS sınav sorularının FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından sınavdan önce sızdırıldığı tespit edildi. Yapılan analizler sonucu, ifadelerinde sınavdan önce sınav sorularını alıp verdiği belirlenen 8'i ihraç kamu görevlisi ile KPSS'ye yönelik oluşturulan çalışma evlerinde kalan 1'i aktif kamu görevlisinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 7 ilde Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.