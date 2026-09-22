FETÖ’nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün örgütsel bağlılığı ve devamlılığı sağlamak amacıyla, mensuplarının evliliklerini örgütsel kriterler doğrultusunda yönlendirdiği ve bu kapsamda "izdivaç sorumlusu/izdivaççı" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla adaylara ilişkin bilgilerin toplandığı ve kayıt altına alındığı tespit edildi.

Çalışmalarda, izdivaç faaliyetlerinde kişilerin yaş, eğitim, meslek, memleket, aile yapısı, fiziki özellikleri ve örgütsel konumlarına ilişkin bilgilerin yanı sıra fotoğraflarının da temin edilerek aday havuzları oluşturulduğu, uygun görülen kişilerin bu kriterler doğrultusunda eşleştirildiği belirlendi.

Söz konusu faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden oluşturulan gruplar aracılığıyla da yürütüldüğü tespit edilen çalışmalarda 5 Mayıs'ta gözaltına alınan örgütün izdivaç sorumlusu olduğu değerlendirilen Merve Daştan'dan ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi neticesinde, örgütün izdivaç yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 13 şüpheli tespit edildi.

İstanbul merkezli 8 ilde 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.