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Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:37

FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 15 ilde operasyon, 26 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanması ve Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA Yaşam
FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 15 ilde operasyon, 26 şüpheliye gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanması ve Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kamu Mahrem Yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli ile Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri değerlendirilen 27 şüpheli belirlendi.

15 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, 15 Eylül'de Ankara merkezli 15 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

26 GÖZALTI

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen toplam 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI (

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FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 15 ilde operasyon, 26 şüpheliye gözaltı
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