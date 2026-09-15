FETÖ’nün kamu mahrem yapılanmasına darbe! 15 ilde operasyon, 26 şüpheliye gözaltı

26 GÖZALTI

Başsavcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen toplam 28 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör