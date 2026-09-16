FETÖ’nün ‘mahrem izdivaç’ ağı deşifre oldu: 60 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin "Kamu Mahrem İzdivaç Yapılanması"na yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLAR İÇİN 'ADAY HAVUZU' OLUŞTURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında elde edilen ByLock içerikleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgüt mensuplarının ifadeleri doğrultusunda yapılan incelemelerde, FETÖ'nün kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren mensuplarının evliliklerini de örgütsel kontrol altında organize ettiği tespit edildi.

Örgüt tarafından kadın mensuplara ilişkin kişisel, ailevi ve eğitim bilgilerinin yanı sıra fiziki özellikleri ve örgüt içerisindeki konumlarının yer aldığı özel formlar hazırlandığı belirlendi. Bu formlara kadınların fotoğraflarının da eklenerek sözde bir 'aday havuzu' oluşturulduğu ortaya çıkarıldı. Kadın örgüt üyelerinin, örgüt içerisindeki bağlılıkları ve konumlarına göre gruplandırıldığı, ardından uygun görülen erkek örgüt mensuplarıyla sözde 'abi' ve 'ablaların' kontrolünde görüştürüldüğü tespit edildi.

EVLİLİK SONRASI DA ÖRGÜT KONTROLÜ

Örgüt tarafından evlenmeleri uygun görülen kişilerin, FETÖ'nün gizli yapısının korunması amacıyla evlilik öncesi ve sonrasında şifreli haberleşme uygulamaları üzerinden iletişim kurmalarının sağlandığı belirlendi. Hazırlanan aday havuzunun ise MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, yargı ve diğer kamu kurumlarındaki mahrem yapılanmalardan sorumlu örgüt mensuplarıyla paylaşıldığı tespit edildi. Özellikle devletin kritik kurumlarında görev yapan erkek örgüt mensupları için belirli kriterlere göre kadın örgüt üyelerinin seçildiği ve evliliklerin bu sistem üzerinden organize edildiği ortaya çıktı.

22'Sİ AKTİF KAMU ÇALIŞANI

Soruşturma kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen iki dalga operasyonda 72 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlem başlatıldı. Aralarında 22 aktif kamu çalışanının da bulunduğu 60 şüpheli gözaltına alınırken, firari 12 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan çok sayıda örgüt mensubunun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına ilişkin bilgi verdiği ve soruşturmanın kapsamının genişletilerek sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör