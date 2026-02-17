Haberler Yaşam Haberleri FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 18 gözaltı
Giriş Tarihi: 17.02.2026 08:56

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 18 gözaltı
  • ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olan, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen verilerle harekete geçen ekipler, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinde ardışık aranma tespitleri olan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

18 GÖZALTI

İstanbul merkezli 8 ilde (Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri, Samsun) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2'si mahrem imam 16'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ'nün mahrem yapılanmasına darbe: 18 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz