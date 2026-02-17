FETÖ’nün mahrem yapılanmasına darbe: 18 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olan, "Garson" mahlaslı gizli tanıktan elde edilen verilerle harekete geçen ekipler, örgütün gizli haberleşme yöntemlerinde ardışık aranma tespitleri olan şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

18 GÖZALTI

İstanbul merkezli 8 ilde (Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri, Samsun) düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2'si mahrem imam 16'sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.