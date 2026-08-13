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Giriş Tarihi: 13.08.2026 11:30

FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki 10 yıllık firari yakalandı!

Konya’da FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan ve 10 yıldır firari konumda bulunan B.Ç. (50) polisin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki 10 yıllık firari yakalandı!
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda bulunan ve Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç'yi yakalamak için harekete geçti. Terör polisi bir ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yapıp, KGYS kameralarını inceledi.

Bunun sonucunda şüphelinin merkez Selçuklu İlçesi Hanaybaşı Mahallesinde bulunan bir evde saklandığını tespit etti. Bunun üzerine operasyon için harekete geçen polis, FETÖ'cü haini kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#KONYA

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FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki 10 yıllık firari yakalandı!
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