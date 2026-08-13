FETÖ’nün mahrem yapılanmasındaki 10 yıllık firari yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında öğretmen konumunda bulunan ve Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç'yi yakalamak için harekete geçti. Terör polisi bir ay boyunca teknik ve fiziki çalışma yapıp, KGYS kameralarını inceledi.