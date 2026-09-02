FETÖ’nün ‘Signal ağına’ operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel bilişim yapılanmasının kullandığı Signal adlı kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise titizlikle sürdüğü öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör