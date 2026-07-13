FETÖ’nün sözde ’köyler abisi’ çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

ÇAMAŞIR MAKİNASININ ARKA KISMINDAN ÇIKTI

Ekipler, Yasin K.'nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.'nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti. Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

FETÖ'nün 'köyler abisi', çamaşır makinesinin arkasında saklandığı yerde yakalandı | Video