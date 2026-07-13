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Giriş Tarihi: 13.07.2026 15:09

FETÖ'nün sözde 'köyler abisi' çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı

Kütahya'da hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Yasin K., gizlendiği evde çamaşır makinesinin arkasındaki bölmede yakalandı. 6 yıldır firari olan Yasin K.’nin örgüt içerisinde sözde ‘köyler abisi’ olduğu belirtildi.

DHA Yaşam
FETÖ’nün sözde ’köyler abisi’ çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
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Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında 2 ayrı dosyadan kesinleşmiş 6 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan, örgüt içerisinde sözde 'köyler abisi' olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Yasin K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin fiziki ve teknik takip sonucunda, uzun süredir çeşitli adreslerde gizlendiği belirlenen FETÖ hükümlüsü Yasin K.'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmana geldiği tespit edildi.

ÇAMAŞIR MAKİNASININ ARKA KISMINDAN ÇIKTI

Ekipler, Yasin K.'nin geldiği eve operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin Yasin K.'nin eşinin kaldığı 2'nci kattaki dairede arama yaptıkları sırada, yatak odası ile banyo arasındaki bölüm dikkatlerini çekti. Bir dolabın alt kısmında yer alan çamaşır makinesinin arka kısmının boş olduğunu fark eden polis ekipleri, makineyi yerinden çıkardı. Yaklaşık 2 metrekarelik gizli alanda saklanan firari hükümlü yakalandı.

FETÖ'nün 'köyler abisi', çamaşır makinesinin arkasında saklandığı yerde yakalandı | Video

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede, binanın ön ve arka cephesini gören güvenlik kameralarına ait monitörlerin bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Yasin K.'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜTAHYA

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FETÖ'nün sözde 'köyler abisi' çamaşır makinesinin arkasındaki gizli bölmede yakalandı
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