Giriş Tarihi: 5.11.2025 09:59

FETÖ'nün yeni yapılanmasından 5 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si ihraç öğretmen 5 kişi, adliyeye sevk edildi.

İHA
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı silahlı terör örgütüne (FETÖ) yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen, 2'si ihraç öğretmen olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
