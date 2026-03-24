FETÖ’ye ByLock operasyonu: 25 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordineli çalışmaları neticesinde, Fetullahçı terör örgütü üyelerine yönelik dev bir operasyon için düğmeye basıldı.

BYLOCK VE BANK ASYA DETAYI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şahısların; örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullanıcısı oldukları, ankesörlü ve büfe telefonlar üzerinden örgütsel iletişim kurdukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin geçmiş yıllarda FETÖ'nün "Işık Evleri" olarak bilinen hücre evlerinde kaldıkları, örgüte müzahir şirketlerde SGK kayıtlarının bulunduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesap hareketlerinin olduğu tespit edildi.

KAMUDA SIZMA GİRİŞİMİ: 7 AKTİF GÖREVLİ

Gözaltına alınanlar arasında; 7 aktif kamu görevlisi, 4 ihraç edilmiş eski kamu personeli bulunduğu belirlendi.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Titizlikle yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, örgütün karanlık yüzünü ortaya koyan delillerle irtibatlı olduğu tespit edilen 25 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.