Giriş Tarihi: 9.02.2026 12:33

FETÖ'ye yönelik 29 ilde jandarma operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik jandarma tarafından 29 ilde son iki haftada düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 63 şüpheli yakalandı. FETÖ’nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şüphelilerin, örgüt sorumlularıyla ankesörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğu, örgütle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladığı, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 41’i tutuklanırken, 4’ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı, diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından 29 ilde son iki haftada kapsamlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında yer aldığı değerlendirilen 63 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNCEL YAPILANMA VE FİNANS AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Operasyonların, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütüldüğü, şüphelilerin örgüt içi iletişimi ankesörlü telefonlar aracılığıyla sağladığı belirlendi. Ayrıca örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına maddi destek aktaran ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan kişilerin de operasyon kapsamında yakalandığı bildirildi. Bazı şüphelilerin ise yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edildi.

41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 63 şüpheliden 41'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

