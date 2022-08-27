FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü

İzmir'de, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün korkulu rüyası haline geldi. FETÖ'nün çökertilmesinde önemli rol oynayan Yılmaz, bir süre önce başka bir büroya tayin edildi.Bayraklı Adliyesi'nde görevli olan Yılmaz, geçen çarşamba, kızları ile birlikte adliyeden çıkıp evine gitmek üzere araca bindi. Saat 19.00 sıralarında, Altınyol üzerinde en sağ şeritten ilerleyen Savcı Yılmaz'ı bir tanker sıkıştırdı. Ardından Yılmaz'ın otomobiline çarptı. Yılmaz'ın otomobili başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra tanker sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi Yılmaz'ın üzerine yürüyüp, sözlü tacizde bulundu. 3 şüpheli olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yılmaz'ın aracının tanker tarafından sıkıştırılması "Suikast mı planlandı?" sorusunu akıllara getirdi.