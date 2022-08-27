Haberler Yaşam Haberleri FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü
Giriş Tarihi: 27.8.2022

FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü

İzmir’de Savcı Ayhan Yılmaz’ın aracını bir tanker önce sıkıştırdı sonra çarptı. Kaza, suikast girişimi iddiasını akıllara getirdi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü
İzmir'de, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün korkulu rüyası haline geldi. FETÖ'nün çökertilmesinde önemli rol oynayan Yılmaz, bir süre önce başka bir büroya tayin edildi.
Bayraklı Adliyesi'nde görevli olan Yılmaz, geçen çarşamba, kızları ile birlikte adliyeden çıkıp evine gitmek üzere araca bindi. Saat 19.00 sıralarında, Altınyol üzerinde en sağ şeritten ilerleyen Savcı Yılmaz'ı bir tanker sıkıştırdı. Ardından Yılmaz'ın otomobiline çarptı. Yılmaz'ın otomobili başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazadan sonra tanker sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi Yılmaz'ın üzerine yürüyüp, sözlü tacizde bulundu. 3 şüpheli olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Yılmaz'ın aracının tanker tarafından sıkıştırılması "Suikast mı planlandı?" sorusunu akıllara getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gülşen son dakika gelişmeleri: Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, İmam Hatip için ne söyledi?
2022 Bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ne kadar? Emekli promosyon sorgulama ile 9 bin TL sınırına varan hesaplar!
YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte, belli oldu mu? 2022 üniversite ek yerleştirme / YKS tercih kılavuzu ÖSYM sorgulama
Ankara'da çok önemli gelişme: Memura 10 kat promosyon!
Son dakika: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın paylaşımları tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi
Macron'dan Cezayir'de küstah suçlama: Türkiye'yi hedef aldı!
SON DAKİKA | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez duyurdu: 2 bölge için flaş doğal gaz adımı
Gülşen İmam Hatipliler hakkında ne dedi, ne söyledi? Şarkıcı Gülşen neden tutuklandı, cezası ne kadar? Skandal sözleri olay oldu!
SON DAKİKA: KYK yurt başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 2022 - 2023 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Finlandiya: Türkiye ile derin fikir birliğine vardık
ARKADAŞINA GÖNDER
FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA