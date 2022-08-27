FETÖ’yü çökerten savcı ve kızları ölümden döndü! O anlar kamerada | Video

İzmir’de, düzenlediği operasyonla FETÖ’nün korkulu rüyası olan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, bir tankerin sıkıştırması sonucu karşı yönden gelen başka bir araçla çarpıştı. Kızlarıyla birlikte ölümden dönen Yılmaz’ın kazası, ‘suikast mi planlandı?’ sorusunu akıllara getirdi.

İzmir'de, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra yürüttüğü çok sayıda soruşturma ve düzenlediği operasyonlarla FETÖ'nün, korkulu rüyası haline geldi.

Ardından tanker, Yılmaz'ın otomobiline çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilin kontrolünü kaybeden Yılmaz, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra durabildi.

KAZADAN SONRA SAVCININ ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

Kazadan sonra tanker sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi kamyondan inerek savcı Ayhan Yılmaz'ın üzerine yürüdü. 3 şüpheli Savcı Yılmaz ile kızlarında sözlü tacizde bulundu.

3 şüpheli olaydan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz ve kızları, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan Savcı Yılmaz ile kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. FETÖ'yü başkentinde çökerten savcı Yılmaz'ın aracının tanker tarafından sıkıştırılması 'suikast mi planlandı?' sorusunu akıllara getirdi. Kaza anı saniye saniye MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. SABAH, kaza anına ilişkin MOBESE görüntülerine ulaştı.