FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇII! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Ağustos maç fikstürü

12 Ağustos 2025 Salı akşamı futbol dolu bir gece yaşanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, evinde Feyenoord ile kritik bir rövanş mücadelesine çıkacak. Çeşitli hazırlık maçları da futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, bu akşam hangi maç saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı ve detaylar…

12 AĞUSTOS 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme

19:00 - Karabağ - Shkendija (Tuttur TV)
20:00 - Fenerbahçe - Feyenoord (Exxen)
20:00 - Kopenhag - Malmö (Tuttur TV)
20:00 - Viktoria Plzen - Glasgow Rangers (Tuttur TV)
20:30 - Club Brugge - Salzburg (Tuttur TV)
21:15 - Slovan Bratislava - Kairat Almaty (Tuttur TV)

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme

21:45 - Shelbourne - Rijeka (Tuttur TV)

İsveç Superettan

20:00 - Vasteraas - Örebro (Tuttur TV)

Hazırlık Maçları

20:00 - WSG Tirol - Real Madrid (Bi Kanal, S Sport Plus)
22:00 - Monza - Inter (Bi Kanal, S Sport, S Sport Plus)

