FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇII! Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 12 Ağustos maç fikstürü

12 Ağustos 2025 Salı günü futbolseverler birbirinden önemli maçları ekran başında takip edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, saat 20.00'de kendi sahasında Feyenoord'u ağırlayacak. Maç, Exxen platformundan canlı yayınlanacak. Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbolseverlerin gündeminde. İşte 12 Ağustos 2025 maç programı ve tüm detaylar…