Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
Giriş Tarihi: 29.08.2026 17:21 Son Güncelleme: 29.08.2026 17:28

Son dakika: Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı

Sosyal medya hesabındaki müstehcen içerikli paylaşımları ve bu yolla gelir elde ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Fidan Atalay (Fidan Hoca), İzmir'de gözaltına alındı. SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Atalay, çıkarıldığı mahkemece "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Son dakika: Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
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Başsavcılığın açıklamasında, söz konusu Instagram hesabından yapılan paylaşım, video ve fotoğraf içeriklerinin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesi kapsamında düzenlenen "müstehcenlik" suçunu oluşturduğu değerlendirildi. Açıklamada ayrıca, şüphelinin bu yöntemle gelir elde ettiği iddiasının TCK 282. maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında da değerlendirildiği ve bu nedenle Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İZMİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Başsavcılığın talebi doğrultusunda Fidan Atalay'ın İzmir'de gözaltına alındığı bildirildi. Atalay'ın 29 Ağustos 2026 tarihinde SEGBİS aracılığıyla ifadesi alındı.

TUTUKLANDI

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Atalay hakkında tutuklama kararı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#İZMİR #TÜRK CEZA KANUNU #INSTAGRAM

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Son dakika: Fidan Hoca olarak bilinen Fidan Atalay tutuklandı
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