SON DAKİKA: Rus kripto milyarderinin korkunç sonu: Fidye için kaçırdılar cesedini çöle gümdüler

FİDYE İÇİN KAÇIRDILAR, KRİPTO CÜZDAN BOŞ ÇIKTI

İddiaya göre Rusya-Ukrayna krizinde savaşmış iki paralı asker ve eski bir cinayet masası dedektifi tarafından kaçırılan Roman Novak ve eşi Anna, Hatta bölgesinde bir villaya götürüldü. 3 saldırganın, tek hedefi Novak'ın "milyar dolar değerinde" olduğu düşünülen kripto cüzdanıydı. Günlerce villada işkence gören Novak, baskı altında cüzdanın şifresini verdi ancak hesap boş çıktı. Buna öfkelenen saldırganlar, Novak ve eşini oracıkta infaz etti.