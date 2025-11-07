Fidyeci canilerin iddianamesi tamam

İstanbul'da ikamet eden yabancı uyruklu Atajan Seyıdov, geçtiğimiz günlerde fidyeciler tarafından kaçırıldı. Seyıdov'u kaçıran şüpheliler mağdurun Kıbrıs'ta bulunan eşini ve halasını arayarak para istedi. Seyıdov'un eşi Enejan Seyıdov, polisi aradı ve yardım istedi. Polis ekipleri sözde fidye vermek için şüpheli Aman B. ile buluştu ve şahsı gözaltına aldı. Gözünde morluklar ve vücudunda darp izleri olan rehine Atajan Seyıdov da rehin tutulduğu Bahçelievler'de bulunan evden kurtarıldı. Kendisini evde rehin tutan dördüncü şüpheli Myratian A. ise dairede gözaltına alındı. Seyıdov, 550 bin liralık borcu yüzünden rehin alındığını söyledi ve şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklanan şüpheliler Aman B., Aygul O., Joshgun J. ve Myratjan A.'nın, 20 yıla kadar hapislerinu istedi.