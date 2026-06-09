Fidyecilere film gibi operasyon

İstanbul Bağcılar'da 3 Haziran'da gece saatlerinde bir işyerinden çıkan S.K'nin, 2 kişi tarafından zorla araca bindirilerek kaçırıldığı tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturmada; şüphelilerin mağdurun ailesiyle iletişime geçerek S.K'yı akrabası İ.K'nın borcu nedeniyle kaçırdıklarını, serbest bırakmak için 3 milyon lira talep ettiklerini söyledikleri ve aile üyelerini çeşitli tehditlerle baskı altına almaya çalıştıkları öğrenildi. Polislerin teknik ve fiziki takibi sonucu olaya karışan şüphelilerin kimlikleri ve Büyükçekmece'de saklandıkları adres tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla mağdur kurtarılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü işlemlerinin ardından tutuklandı.

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