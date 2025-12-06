Haberler Yaşam Haberleri FIFA 2026 Dünya Kupası çekilişi sonrası Türkiye A Milli Takımı tur atlarsa olası rakipleri kimler olur?
ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi bugün. A Milli Futbol Takımımız, Avrupa elemeleri play-off turunu başarıyla geçmesi halinde turnuvaya katılmaya hak kazanacak ve muhtemel rakipleri bu akşam belli olacak. Dünya Kupası kura çekimi ile Türkiye'de hangi torbada yer alacak? İşte, Play-off aşamasını geçmemiz halinde karşılaşabileceğimiz Türkiye'nin muhtemel rakipleri:

Türk futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam (5 Aralık 2025 Cuma) TSİ 20.00'de gerçekleştirildi. A Milli Takımımız, turnuvaya direkt katılım hakkı elde edemese de, play-off aşamasında mücadele edecek ve bu aşamayı geçmesi durumunda kuralar sonucunda muhtemel rakipleri belirlendi. Kura çekimi ile Millî Takım'ın yer alacağı torba ve olası Türkiye'nin rakipleri merak konusu:

DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ

2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, bu akşam (5 Aralık 2025 Cuma) TSİ 20.00'de Washington D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 23. Dünya Kupası organizasyonu ise 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Play-off turunda Romanya ile karşılaşacak A Milli Takımımızın da Dünya Kupası'na katılması halinde karşılaşacağı muhtemel rakipler bugün belli oldu.

İşte torbalar:

POT 1: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya.

POT 2: Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya.

POT 3: Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika.

POT 4: Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, (İtalya-Kuzey İrlanda, Galler-Bosna Hersek), (Ukrayna-İsveç, Polonya-Arnavutluk), (Türkiye-Romanya, Slovakya-Kosova), (Danimarka-Kuzey Makedonya, Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo), (Bolivya-Surinam / Irak)

OLASI A MİLLİ TAKIM RAKİPLERİ KİMLER?

A Milli Takım, play-off turunda Romanya'yı elemesi halinde FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak.

Türkiye, turu geçerse Dünya Kupası'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşı karşıya gelecek

