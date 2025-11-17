FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi

2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir sayfa açacak. Turnuva, 48 takımın katılımıyla daha uzun bir süreye ve daha fazla maça sahne olacak. Ev sahibi üç ülkenin doğrudan katılım hakkı elde ettiği bu büyük organizasyon öncesinde, Avrupa'dan finallere gidecek son takımları belirleyecek olan Play-Off turu heyecanı da turu garantileyen Türkiye için oldukça önem arz ediyor. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi:
Dev turnuva, toplam 104 maça sahne olacak ve açılış maçı Meksika'da, final maçı ise ABD'de oynanacak.
18 Kasım itibarıyla tamamlanacak eleme aşamasında grup liderleri turnuvaya doğrudan katılırken 2. olan takımlar play-off turu oynayacak.
İşte, takvim:
|Takvim
|Tur
|Maçlar
|Tarih
|Grup aşaması
|1. Maçlar
|11-17 Haziran 2026
|2. Maçlar
|18-23 Haziran 2026
|3. Maçlar
|24-27 Haziran 2026
|Eleme aşaması
|Son 32
|28 Haziran-3 Temmuz 2026
|Son 16
|4-7 Temmuz 2026
|Çeyrek final
|9-11 Temmuz 2026
|Yarı final
|14-15 Temmuz 2026
|Üçüncülük maçı
|18 Temmuz 2026
|Final
|19 Temmuz 2026
2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.
Türkiye play-off turunu garantilerken elemelerde son maçını grup lideri İspanya ile deplasmanda oynayacak.
Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.