FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi

2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir sayfa açacak. Turnuva, 48 takımın katılımıyla daha uzun bir süreye ve daha fazla maça sahne olacak. Ev sahibi üç ülkenin doğrudan katılım hakkı elde ettiği bu büyük organizasyon öncesinde, Avrupa'dan finallere gidecek son takımları belirleyecek olan Play-Off turu heyecanı da turu garantileyen Türkiye için oldukça önem arz ediyor. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi: