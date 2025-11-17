Haberler Yaşam Haberleri FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi
Giriş Tarihi: 17.11.2025 11:57

FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi

Futbolseverlerin dört gözle beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası başlama ve bitiş tarihleri resmen açıklandı. 48 takımın katılımıyla ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın finali dahil tüm takvimi netleşti. Öte yandan, Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ülkelerin, yani A Milli Takımımızın da ihtimali olan Play-Off turu maçlarının tarihleri de belirlendi. Peki Dünya Kupası ne zaman oynanacak, play-off maçları hangi tarihte?

FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi

2026 yılında Kuzey Amerika'da düzenlenecek olan 23. FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinde yeni bir sayfa açacak. Turnuva, 48 takımın katılımıyla daha uzun bir süreye ve daha fazla maça sahne olacak. Ev sahibi üç ülkenin doğrudan katılım hakkı elde ettiği bu büyük organizasyon öncesinde, Avrupa'dan finallere gidecek son takımları belirleyecek olan Play-Off turu heyecanı da turu garantileyen Türkiye için oldukça önem arz ediyor. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası tarihi:

FIFA 2026 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN?

Dev turnuva, toplam 104 maça sahne olacak ve açılış maçı Meksika'da, final maçı ise ABD'de oynanacak.

18 Kasım itibarıyla tamamlanacak eleme aşamasında grup liderleri turnuvaya doğrudan katılırken 2. olan takımlar play-off turu oynayacak.

İşte, takvim:

Takvim
Tur Maçlar Tarih
Grup aşaması 1. Maçlar 11-17 Haziran 2026
2. Maçlar 18-23 Haziran 2026
3. Maçlar 24-27 Haziran 2026
Eleme aşaması Son 32 28 Haziran-3 Temmuz 2026
Son 16 4-7 Temmuz 2026
Çeyrek final 9-11 Temmuz 2026
Yarı final 14-15 Temmuz 2026
Üçüncülük maçı 18 Temmuz 2026
Final 19 Temmuz 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve organizasyon boyunca toplam 104 maç yapılacak. Turnuvanın açılış maçı, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda oynanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE PLAY-OFF TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye play-off turunu garantilerken elemelerde son maçını grup lideri İspanya ile deplasmanda oynayacak.

Türkiye'nin Dünya Kupası play-off yarı finallerindeki muhtemel rakipleri: Slovakya, Kosova, İskoçya, İzlanda, Macaristan, Polonya, Bosna Hersek, İtalya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Çekya olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
FIFA 2026 Dünya Kupası ne zaman, play-off maçları hangi tarihte? İşte açılış maçı ve final tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz