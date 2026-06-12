Fikir işçilerinin emeği beş şirketten büyüktür

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Ankara'da 'Dijital Medya, Yerel Medya ve Telif Hakları Sempozyumu' gerçekleştirildi. Sempozyuma katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Bir grup teknoloji oligarkı, bir avuç aktörün meydana getirmiş olduğu ekonomik değer, tüketim, teknolojik yaklaşım dünyayı kuşatmak üzere; çok küçük bir azınlığın tüm dünyaya tahakküm etme girişimi. Bu teknoloji şirketleri ülkelerin ekonomilerinden çok daha büyük değer zincirine sahip, trilyonlarca dolarlık bir ekonomi" diye konuştu. Büyükgümüş, "Cumhurbaşkanımız nasıl 'Dünya beşten büyüktür' diyorsa gazetecilerin, akademisyenlerin, bilgi üreten tüm fikir işçilerinin emeği de beş büyük teknoloji şirketinden daha büyüktür. Bizim bu emeğin, bu gayretin savunuculuğunu gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi. Avrupa Birliği
ülkelerinin hayata geçirdiği gibi 'Dijital Hizmet Yasası'nın daha kapsamlı şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Büyükgümüş, Katar
, Özbekistan
, Kazakistan
ve Venezuela gibi sömürgeci bilgi ekonomisinden muzdarip dost ve kardeş ülkelerle ortak dayanışma kültürünün kurulması çağrısında bulundu. Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ise "Dijital mecralarda düzenleme yok, bilgi yok. LGBT
propagandası da yapılıyor, ülkenin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atacak yayınlar da. Denetimden uzak bu mecralar, yıllık reklam bütçesinin yüzde 70'ini yutuyor. Geçen sene 100 milyar lira bu dijital mecralara gitti. Hem paramız dışarı gidiyor hem de kültürümüz, ahlakımız ve güvenliğimiz tehdit altına giriyor. Acilen yasal düzenleme yapılması şart" dedi.