FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi

Filenin Efeleri'nin Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor. Manila'da oynanan grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile karşılaşacak. Büyük mücadele öncesinde sporseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maç takvimi.