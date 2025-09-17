Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi
Giriş Tarihi: 17.9.2025 15:59

FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası’nda son 16 turuna yükseldi. Kanada’yı 3-0 mağlup ederek G Grubu’nu namağlup lider tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu turda Hollanda ile eşleşti. Sporseverler şimdi Türkiye-Hollanda karşılaşmasının tarihi, saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 2025 A Milli Erkek Voleybol Takımı maç programı.

FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi

Filenin Efeleri'nin Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor. Manila'da oynanan grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile karşılaşacak. Büyük mücadele öncesinde sporseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maç takvimi.

FİLENİN EFELERİ'NİN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.

Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.

HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.

Karşılaşmanın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finale yükselmesi halinde ise Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Türkiye, Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki en iyi derecesini 11'inci olduğu 2022 yılında elde etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz