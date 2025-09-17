FİLENİN EFELERİ SON 16 TURUNDA! Türkiye Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç takvimi

Filenin Efeleri'nin Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor. Manila'da oynanan grup maçlarını lider tamamlayan Türkiye, son 16 turunda B Grubu ikincisi Hollanda ile karşılaşacak. Büyük mücadele öncesinde sporseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Türkiye-Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte A Milli Erkek Voleybol Takımı son 16 turu maç takvimi.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile eşleşti.
Milli takım, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı. G Grubu'nu namağlup lider tamamlayan Türkiye'nin son 16 turundaki rakibi, B Grubu 2'ncisi Hollanda oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı ile Hollanda arasındaki son 16 turu maçı, 20 Eylül Cumartesi günü oynanacak. Milliler, Hollanda'yı yenmesi durumunda organizasyon tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdıracak.
Karşılaşmanın TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.