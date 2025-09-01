Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2025 | Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 1.9.2025 19:08

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası sürüyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, rakibini set vermeden 3-0’lık skorla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Şimdi gözler, Türkiye’nin ABD ile oynayacağı çeyrek final mücadelesine çevrildi. Peki, Türkiye – ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Slovenya'yı set vermeden deviren Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.

FİLENİN SULTANLARI'NIN ÇEYREK FİNALDE RAKİBİ KİM OLDU?

Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Slovenya'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, çeyrek finalde ABD ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka, 4 Eylül Perşembe günü 16.30'da oynanacak.

