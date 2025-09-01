FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2025 | Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonadaki yoluna emin adımlarla devam ediyor. Slovenya karşısında üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Taraftarların heyecanla beklediği yeni rakip ise ABD oldu. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası macerası devam ediyor. Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya ile karşılaştı. Slovenya'yı set vermeden deviren Ay-yıldızlılar, adını çeyrek finale yazdırdı.
Filenin Sultanları, Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Slovenya'yı 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ABD ile karşılaşacak.