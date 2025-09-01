FİLENİN SULTANLARI ÇEYREK FİNAL MAÇ TAKVİMİ 2025 | Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şampiyonadaki yoluna emin adımlarla devam ediyor. Slovenya karşısında üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları, rakibini 3-0'lık skorla geçerek çeyrek finale adını yazdırdı. Taraftarların heyecanla beklediği yeni rakip ise ABD oldu. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...