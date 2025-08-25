Haberler Yaşam Haberleri Filenin Sultanları maç günü! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 25.8.2025 07:05

Filenin Sultanları maç günü! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası’nda ikinci sınavına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçta İspanya’yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Voleybolseverler ise maçın tarihi ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya Şampiyonası'na iddialı bir giriş yapan Filenin Sultanları, İspanya'yı set vermeden 3-0 yenerek büyük bir skor elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkacak. Taraftarlar, kritik mücadele öncesinde Türkiye-Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. İşte, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçının detayları...

FİLENİN SULTANLARI BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 25 Ağustos Pazartesi günü saat 15:30'da Bulgaristan ile oynayacak.

Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak aktarılacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kadrosu açıklandı.

Pasörler: Cansu - Elif
Pasör Çaprazı: Vargas
Smaçörler: Hande - Ebrar - İlkin - Derya - Yaprak
Orta Oyuncular: Eda - Zehra - Aslı - Jack
Liberolar: Gizem - Eylül

Son 16 turu 29 Ağustos - 1 Eylül arasında, çeyrek finaller ise 3-4 Eylül günlerinde düzenlenecek. Ardından yarı finaller, finaller ve üçüncülük maçları gerçekleşecek. Turnuva 7 Eylül'de şampiyonun belirlenmesi ile noktalanacak. 4 yıl sonra yeniden Dünya Voleybol Şampiyonası olacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI

Ay-yıldızlıların maç programı ise şu şekilde:

25 Ağustos Pazartesi: TSİ 15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos Çarşamba:TSİ 12.00 Türkiye-Kanada

