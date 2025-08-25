Filenin Sultanları maç günü! Türkiye - Bulgaristan voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Dünya Şampiyonası'na iddialı bir giriş yapan Filenin Sultanları, İspanya'yı set vermeden 3-0 yenerek büyük bir skor elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Bulgaristan karşısına çıkacak. Taraftarlar, kritik mücadele öncesinde Türkiye-Bulgaristan maçının ne zaman oynanacağını araştırıyor. İşte, Türkiye - Bulgaristan voleybol maçının detayları...