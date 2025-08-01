Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç fikstürü: A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?

TÜRKİYE - DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada E Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasında üç önemli karşılaşmaya çıkacak. Filenin Sultanları, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.

Milliler, 23 Ağustos'ta İspanya ile, 25 Ağustos'ta Bulgaristan ile ve 27 Ağustos'ta Kanada ile karşılaşacak. Turnuvada grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.