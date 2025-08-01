Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç fikstürü: A Milli Kadın Voleybol Takımı Türkiye Dünya Şampiyonası voleybol maçları ne zaman?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası için geri sayım başladı! 22 Ağustos–7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek dev organizasyonda A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda sahne alacak. Filenin Sultanları, grup aşamasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşarak ilk ikiye girmeyi hedefliyor. Kadro da netleşti: Milletler Ligi'nde oynamayan kaptan Eda Erdem bu kez takımıyla sahada olacak. Peki, Türkiye'nin maçları ne zaman? İşte 2025 Dünya Şampiyonası fikstürü ve Filenin Sultanları'nın kadrosu...
TÜRKİYE - DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?
2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada E Grubu'nda yer alacak ve grup aşamasında üç önemli karşılaşmaya çıkacak. Filenin Sultanları, sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek.
Milliler, 23 Ağustos'ta İspanya ile, 25 Ağustos'ta Bulgaristan ile ve 27 Ağustos'ta Kanada ile karşılaşacak. Turnuvada grup aşamasını ilk iki sırada tamamlayan takımlar bir üst tura yükselecek.
TÜRKİYE DÜNYA ŞAMPİYONASI VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası maçlarının TRT 1, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız kanallarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanması bekleniyor.
Filenin Sultanları, grup aşamasındaki karşılaşmalarını Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde oynayacak.
FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ FİKSTÜRÜ
23 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-İspanya
25 Ağustos 2025
15.30 Türkiye-Bulgaristan
27 Ağustos 2025
12.00 Türkiye-Kanada
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI DÜNYA ŞAMPİYONASI KADROSU
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan
Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın