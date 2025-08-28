Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında son 16’da! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları son 16 maçı için geri sayım başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada adımlarını tek tek geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Çeyrek final için mücadele edecek takımlar, 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında son 16 etabını tamamlayacak. İşte, Türkiye - Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve A Milli Voleybol Takımı maç programı 2025: