Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında son 16'da! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 28.8.2025 11:24

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 3'te 3 ile geçerek adını son 16 turuna yazdırdı. Son olarak Millilerimiz, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti. Son 16'da Slovenya ile eşleşen Filenin Sultanları maç takvimi ile takip ediliyor. Heyecanın dorukta olduğu karşılaşmada çeyrek final bileti için nefesler tutuldu. Peki; Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları son 16 maçı için geri sayım başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada adımlarını tek tek geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Çeyrek final için mücadele edecek takımlar, 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında son 16 etabını tamamlayacak. İşte, Türkiye - Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve A Milli Voleybol Takımı maç programı 2025:

FİLENİN SULTANLARI 3'TE 3 YAPTI!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

E grubunda mücadele eden Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada adımlarını geçti. Son 16 turuna yükselen Milliler D grubunu 2. tamamlayan Slovenya ile eşleşti.

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları son 16 turu maçı 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta oynanacak. Türkiye - Slovenya voleybol maçı saati FIVB tarafından ilerleyen günlerde belirlenecek duyurulacak.

TÜRKİYE - SLOVENYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları son 16 maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.

Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turu ardından çeyrek finallerin 3-4 Eylül, yarı finaller ve finallerin ise 7 Eylül'de gerçkekleşmesi bekleniyor.

