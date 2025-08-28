Filenin Sultanları Dünya Şampiyonasında son 16’da! Türkiye - Slovenya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları son 16 maçı için geri sayım başladı. Daniele Santarelli yönetimindeki Milliler, İspanya, Bulgaristan ve Kanada adımlarını tek tek geçerek adını bir üst tura yazdırdı. Çeyrek final için mücadele edecek takımlar, 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında son 16 etabını tamamlayacak. İşte, Türkiye - Slovenya voleybol maçı tarihi, saati ve A Milli Voleybol Takımı maç programı 2025:
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.
E grubunda mücadele eden Filenin Sultanları İspanya, Bulgaristan ve Kanada adımlarını geçti. Son 16 turuna yükselen Milliler D grubunu 2. tamamlayan Slovenya ile eşleşti.
FIVB Dünya Şampiyonası Filenin Sultanları son 16 maçının TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor.
Voleybol Dünya Şampiyonası son 16 turu ardından çeyrek finallerin 3-4 Eylül, yarı finaller ve finallerin ise 7 Eylül'de gerçkekleşmesi bekleniyor.