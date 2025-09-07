Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 7.9.2025 07:57

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda büyük final heyecanı başlıyor! Filenin Sultanları, turnuvanın şampiyonluk mücadelesinde İtalya ile kozlarını paylaşacak. 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, ilk kez adını finale yazdırdı. Peki, Türkiye – İtalya final mücadelesi hangi kanalda canlı yayınlanacak ve saat kaçta başlayacak?

Voleybolseverler, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalini merakla bekliyor. Yarı finalde Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, tarihinde bir ilke imza atarak finale yükseldi. Şimdi gözler dev final müsabakasına çevrildi. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.

TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın nefesleri kesen final maçı 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.30'da başlayacak mücadelede, turnuvanın en iyi takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası final mücadelesinde Türkiye ile İtalya karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maçın tamamını evlerinden ücretsiz bir şekilde takip edebilecek.

FİNALDE RAKİP İTALYA!

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Japonya karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-1 kazanmayı başardı. Diğer yanda İtalya, Brezilya ile zorlu bir mücadeleye girdi ve beş setin ardından galip gelerek adını finale yazdırdı. Böylece şampiyonluk mücadelesinde Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak.

