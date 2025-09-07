FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Voleybolseverler, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalini merakla bekliyor. Yarı finalde Japonya'yı 3-1'lik skorla mağlup eden Filenin Sultanları, tarihinde bir ilke imza atarak finale yükseldi. Şimdi gözler dev final müsabakasına çevrildi. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar.
TÜRKİYE-İTALYA MAÇI NE ZAMAN?
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın nefesleri kesen final maçı 7 Eylül Pazar günü gerçekleşecek. Saat 15.30'da başlayacak mücadelede, turnuvanın en iyi takımları şampiyonluk için sahaya çıkacak.
FİNALDE RAKİP İTALYA!
2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Japonya karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-1 kazanmayı başardı. Diğer yanda İtalya, Brezilya ile zorlu bir mücadeleye girdi ve beş setin ardından galip gelerek adını finale yazdırdı. Böylece şampiyonluk mücadelesinde Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak.