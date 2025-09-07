FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası Türkiye - İtalya maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİNALDE RAKİP İTALYA!

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Türkiye, Japonya karşısında etkileyici bir performans sergileyerek maçı 3-1 kazanmayı başardı. Diğer yanda İtalya, Brezilya ile zorlu bir mücadeleye girdi ve beş setin ardından galip gelerek adını finale yazdırdı. Böylece şampiyonluk mücadelesinde Türkiye ile İtalya kozlarını paylaşacak.