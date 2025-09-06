FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakibi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihe geçti. Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Voleybolseverler şimdi finalde Türkiye'nin rakibini merak ediyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde kiminle mücadele edecek? İşte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ve tüm detaylar.