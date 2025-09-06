Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye'nin rakibi
Giriş Tarihi: 6.9.2025 13:45

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye'nin rakibi

Tayland’da düzenlenen Dünya Şampiyonası yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Japonya ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-1’lik setlerle kazanarak büyük bir başarıya imza atan Filenin Sultanları, organizasyon tarihindeki ilk finale yükseldi. Bu zafer, Türkiye voleybol tarihinde yeni bir sayfa açarken şimdi gözler finalde Türkiye’nin rakibine çevrildi. Peki, A Milli Voleybol Takımı finalde hangi takım ile mücadele edecek? Filenin Sultanları'nın rakibi kim olacak? İşte yanıtı.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakibi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihe geçti. Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Voleybolseverler şimdi finalde Türkiye'nin rakibini merak ediyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde kiminle mücadele edecek? İşte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ve tüm detaylar.

FİLENİN SULTANLARI FİNALDE!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

SET SONUÇLARI:
1. SET: 25-16

2. SET: 17-25

3. SET: 25-18

4. SET: 25-27

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası finalinde rakibi kim olacak?

Millilerimiz, İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.

İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmanın galibi, Filenin Sultanları ile finalde karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye'nin rakibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz