FİLENİN SULTANLARI FİNALDE! Filenin Sultanları final rakibi kim olacak? İşte Dünya Şampiyonası Türkiye’nin rakibi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası yarı finalinde Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetiminde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek tarihe geçti. Filenin Sultanları, organizasyon tarihinde ilk kez finale yükselme başarısı gösterdi. Voleybolseverler şimdi finalde Türkiye'nin rakibini merak ediyor. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı finalde kiminle mücadele edecek? İşte Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ve tüm detaylar.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası yarı final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
SET SONUÇLARI:
1. SET: 25-16
2. SET: 17-25
3. SET: 25-18
4. SET: 25-27
Millilerimiz, İtalya-Brezilya karşılaşmasının galibiyle yarın finalde karşı karşıya gelecek.
İtalya-Brezilya mücadelesi Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'nda TSİ 15.30'da başlayacak.
Karşılaşmanın galibi, Filenin Sultanları ile finalde karşı karşıya gelecek.
Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.
Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.