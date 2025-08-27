Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI LİDERLİK MAÇI | | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 27.8.2025 07:39

Türkiye, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu son maçında Kanada karşısında sahaya çıkacak. Kanada, turnuvaya Bulgaristan karşısında 3-1’lik galibiyetle başlamış, ikinci maçında ise İspanya’yı 3-2 mağlup etmişti. A Milli Takımımız, Kanada’yı mağlup ederek son 16 turunda Arjantin ile eşleşmenin hesaplarını yapmayı hedefliyor.Peki, Türkiye – Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Filenin Sultanları maç bilgileri

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun son maçında Kanada'ya karşı sahaya çıkacak. Gruptaki iki maçın ardından lider konumda bulunan Filenin Sultanları, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Türkiye, E Grubu'nda yer alıyor ve D Grubu'nun birinci veya ikinci takımıyla eşleşecek.Peki, Türkiye – Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Türkiye-Kanada voleybol maçı 27 Ağustos Çarşamba TSİ ile 12:00'de başlayacak.

TÜRKİYE-KANADA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI GRUP LİDERLİĞİNİ GARANTİLEMEK İSTİYOR!

2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nda oynadığı iki maçın ardından 6 puanla lider durumda bulunan Filenin Sultanları, Kanada karşısında galip gelerek son 16 turunda ABD yerine Arjantin ile eşleşmeyi hedefliyor.

