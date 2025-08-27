FİLENİN SULTANLARI LİDERLİK MAÇI | | Türkiye-Kanada voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu'nun son maçında Kanada'ya karşı sahaya çıkacak. Gruptaki iki maçın ardından lider konumda bulunan Filenin Sultanları, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan takımlar, çeyrek finale yükselmek için mücadele edecek. Türkiye, E Grubu'nda yer alıyor ve D Grubu'nun birinci veya ikinci takımıyla eşleşecek.Peki, Türkiye – Kanada maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?