FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sahnesindeki yeni mücadelesine başlamak üzere. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında Bulgaristan ve Kanada ile de karşılaşacak olan milliler, üst tura adını yazdırmak için parkede ter dökecek. Şampiyona öncesinde Türkiye'nin maç takvimi ve tüm detaylar voleybol severlerle paylaşıldı. İşte Filenin Sultanları'nın güncel programı…