Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 12.8.2025 00:01

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda parkeye çıkmak için gün sayıyor. D Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Milliler, bu maçın ardından Bulgaristan ve Kanada ile kritik mücadelelere çıkacak. Gruptan lider olarak ayrılmayı hedefleyen ay-yıldızlı ekip, turnuvada güçlü performans sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyonun maç programı ve yayın detayları da voleybol tutkunlarının ilgisine sunuldu. Peki, Türkiye-İspanya voleybol karşılaşması hangi gün ve saat kaçta oynanacak? İşte Filenin Sultanları’nın maç takvimi…

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya sahnesindeki yeni mücadelesine başlamak üzere. 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda D Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, turnuvadaki ilk maçında İspanya ile kozlarını paylaşacak. Grup aşamasında Bulgaristan ve Kanada ile de karşılaşacak olan milliler, üst tura adını yazdırmak için parkede ter dökecek. Şampiyona öncesinde Türkiye'nin maç takvimi ve tüm detaylar voleybol severlerle paylaşıldı. İşte Filenin Sultanları'nın güncel programı…

DEV MAÇLARA GERİ SAYIM BAŞLADI!

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos - 7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvada E Grubu'nda yer alacak ve sırasıyla İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile karşılaşacak.

Şampiyona öncesinde Filenin Sultanları, 1-7 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sırbistan Milli Takımı ile üç hazırlık maçı yaparak son provasını gerçekleştirecek.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI TARİHİ VE SAATİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki ilk sınavını 23 Ağustos Cumartesi günü İspanya karşısında verecek.

Filenin Sultanları'nın büyük heyecanla beklenen bu karşılaşması saat 15.30'da başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI 2025 DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Türkiye'nin 2025 Dünya Şampiyonası maç takvimi şu şekilde:

23 Ağustos 2025 Cumartesi

15:30 Türkiye - İspanya

25 Ağustos 2025 Pazartesi

15:30 Türkiye - Bulgaristan

27 Ağustos 2025 Çarşamba

12:00 Türkiye - Kanada

ARKADAŞINA GÖNDER
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ: Türkiye-İspanya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz