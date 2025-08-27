FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ | Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları son 16 turu maç takvimi gündemde. E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Son 16 turuna başarılı bir giriş yaptı. Şimdi ise gözler son 16 turundaki mücadeleye çevrildi. Milliler, Slovenya karşısında mücadele verecek. Peki, Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar...