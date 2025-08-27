Haberler Yaşam Haberleri FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ | Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman oynanacak?
Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı. Filenin Sultanları şimdi ise son 16 turunda mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya oldu. Peki, Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman oynanacak? İşte, detaylar...

Filenin Sultanları son 16 turu maç takvimi gündemde. E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Son 16 turuna başarılı bir giriş yaptı. Şimdi ise gözler son 16 turundaki mücadeleye çevrildi. Milliler, Slovenya karşısında mücadele verecek. Peki, Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte, detaylar...

Filenin Sultanları, Dünya Şampiyonasında 3'te 3 Yaparak Grubunu Lider Tamamladı!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamladı.

Son 16 turunu daha önce garantileyen Millilerimiz, E Grubu'ndaki üçüncü maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

FİLENİN SULTANLARI SON 16 TURU MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Slovenya voleybol maçı ne zaman?

Filenin Sultanları, son 16 turunda ise 1 Eylül Pazartesi günü Bangkok'ta D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya ile karşılaşacak. Müsabakanın saat FIVB tarafından daha sonra açıklanacak.

Son 16 turunu geride bırakan takımlar Bangkok'ta çeyrek final, yarı final, üçüncülük ve final oynayacak. Son 16 turu 29 Ağustos-1 Eylül, çeyrek finaller 3-4 Eylül, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül'de olacak.

