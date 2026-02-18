Filipinli kadınlardan 650 bin liralık vurgun

İstanbul
'da bebek bakıcılığı ofisi açan 8 Filipinli kadın, sahte oturma izni vererek kendi vatandaşlarını yaklaşık 650 bin lira dolandırdı. Zanlıların 7 Filipinliden oturma izni ayarlayacağız diyerek 2'şer bin dolar para aldıkları ve sahte belge hazırlayıp bu kişilere verdikleri belirlendi.
ÇEVİRMEDE ANLADILAR
Ekipler, şüphelilerin 2 ayrı ofisi çocuk bakımı adı altında "dadılık" yaparak işlettiklerini tespit etti. Şüphelilerin, yaptıkları "dadılık" işi dışında da gelen mağdurları kandırarak "oturum izni" verebildiklerini, bu bahane ile güven kazandıktan sonra "sahte oturum kartı" verdikleri anlaşıldı. Mağdurların kartı teslim aldıktan sonra dışarıda gezerken polis çevirmesinde durdurulup, kartlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine dolandırıldıkları anladı. Liderliğini iki kadın Filipinli Melody A. ve Lorena E.'nin yaptığı öğrenilen çetenin 7 Filipinliyi 14 bin dolar yaklaşık 650 bin lira dolandırdıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u tutuklandı.