Filistin konvoyu Başakşehir’de

Bosna Hersek
'in Srebrenitsa kentinden 25 Temmuz'da hareket eden ve Avrupalı aktivistleri taşıyan yaklaşık 60 kişilik Filistin konvoyu, Arnavutluk ve Yunanistan'ı geçerek İpsala Sınır Kapısı'ndan İstanbul'a ulaştı. Başakşehir
Merkez Camii Meydanı'nda düzenlenen mitingde, konvoyun Batı Şeria
'ya gideceği ve İsrail
zulmüne dikkat çekeceği vurgulandı. Filistin Konvoyu İcra Kurulu Üyesi Hakan Şimşek, "Bugüne kadar dünyanın neresinde bir matem, yıkım ve gözyaşı varsa; bu ülke, bu devlet, bu millet ve bütün sivil toplum kuruluşları el ele vererek oraya koşmuştur" dedi.