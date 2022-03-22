Filler Nerede Yaşar? Filler Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?

Hafızalarının güçlü olması ile dikkat çeken filler; büyük ve korkutucu olmalarına karşın oldukça merhametli ve sevgi dolu hayvanlar olarak bilinirler. Genellikle ot ile beslenen bu hayvanlar; savan, orman, çöl, bataklık gibi yerlerde ve su kenarlarında yaşamayı tercih ederler. Doğal yaşam alanlarında yaklaşık 60- 70 yıl kadar yaşarlar. Detaylar yazımızda.

Filler Nerede Yaşar?

Geleneksel olarak 2 tür fil bulunur. Bunlar; Asya fili ve Afrika filidir. Filler genellikle Sahra altı Afrika Bölgesi ile Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunurlar. Fillerin yaşam alanı yoğun bitki örtüleri olan bölgeler ve ormanlardır. Bunlara ek olarak çığlak savanlarda da filler bulunabilir.

Filler Ne Yer?

En büyük memeli hayvan olan filler otçul hayvanlardır. Bulundukları ortamda yer alan tüm yeşillikleri tüketebilirler. Filler memeli oldukları için doğum sonrasında bir süre anne sütü ile beslenirler. Daha sonrasında ot ile beslenmeye geçerler.

Fillerin Özellikleri Nelerdir?