Giriş Tarihi: 22.3.2022 15:27Son Güncelleme: 22.3.2022 15:27
Filler Nerede Yaşar? Filler Ne İle Beslenir Ve Özellikleri Nelerdir?
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Doğanın en eski hayvan familyalarından bir tanesi olan filgillerin soyu tükenmemiş nadir hayvanlarından biri fillerdir. Büyük kulakları ve uzun hortumlarıyla pek çok kişinin dikkatini çeken filler, karada yaşayan en büyük memeliler olarak karşımıza çıkarlar. Pek çok özelliği ile dikkat çeken filler hakkında yanıtı pek çok araştırmacı tarafından merak edilen konular arasında; nerede yaşadıkları, ne yedikleri ve özelliklerinin ne olduğu konuları yer alır.
Hafızalarının güçlü olması ile dikkat çeken filler; büyük ve korkutucu olmalarına karşın oldukça merhametli ve sevgi dolu hayvanlar olarak bilinirler. Genellikle ot ile beslenen bu hayvanlar; savan, orman, çöl, bataklık gibi yerlerde ve su kenarlarında yaşamayı tercih ederler. Doğal yaşam alanlarında yaklaşık 60- 70 yıl kadar yaşarlar. Detaylar yazımızda.
Filler Nerede Yaşar?
Geleneksel olarak 2 tür fil bulunur. Bunlar; Asya fili ve Afrika filidir. Filler genellikle Sahra altı Afrika Bölgesi ile Güney ve Güneydoğu Asya'da bulunurlar. Fillerin yaşam alanı yoğun bitki örtüleri olan bölgeler ve ormanlardır. Bunlara ek olarak çığlak savanlarda da filler bulunabilir.
Filler Ne Yer?
En büyük memeli hayvan olan filler otçul hayvanlardır. Bulundukları ortamda yer alan tüm yeşillikleri tüketebilirler. Filler memeli oldukları için doğum sonrasında bir süre anne sütü ile beslenirler. Daha sonrasında ot ile beslenmeye geçerler.
Fillerin Özellikleri Nelerdir?
Filler memeliler sınıfının hortumlular takımına ait olan filgiller familyasına ait bir hayvandır.
Asya fili ve Afrika fili olmak üzere 2 tür fil bulunur.
Mamutlar ve mastodonlar gibi soyu tükenmiş hayvanları içeren hortumlular takımından günümüzde soyu tükenmemiş olan yalnızca filler vardır.
Karada yaşayan en büyük hayvan fillerdir. Afrika fillerinin boyu 3-4 metre arasında; Asya fillerinin boyu 2- 3.5 metre arasında ağırlıkları ise 3- 4 ton arasında değişir. Erkek bir Afrika filinin boyu 4 metreye ağırlığı ise 7000 kilograma kadar ulaşabilir.
Fil iskeletlerinde 326- 351 kemik bulunur.
En dikkat çekici özellikleri arasında hortumlarının bulunması yer alır. Hortumlarıyla nesneleri yakalayabilirler.
Uzun ve sivri olan dişlerini yerleri kazmak ve nesneleri taşımak için kullanırlar. Ayrıca dövüş esnasında silah olarak kullandıkları da görülmüştür.
Büyük ve geniş kulakları sayesinde filler vücut ısılarını kontrol ederler. Afrika fillerinin kulakları daha büyük, Asya fillerinin kulakları ise daha küçüktür.
Genellikle; savan, orman, çöl ve bataklık gibi doğal yaşam alanlarında yer alırlar.
Dişi filler genellikle kendi yavruları ve akraba dişiler ile onların yavrularından oluşan aile gruplarıyla yaşarlar. Grubun lideri en yaşlı dişi olarak belirlenir. Ergenliğe ulaşan erkek filler aile gruplarını terk ederler, kendilerine yeni bir grup oluşturur ya da tek olarak hayatlarına devam ederler.
Doğal ortamlarında yaklaşık 70 yıl kadar yaşayabilirler.
İletişim kurabilmek için dokunma, görme ve işitme duyularını kullanırlar.
Afrika filleri soyu tükenme riski yüksek olan hassas türler grubunda listelenir, Asya filleri ise soyu tükenme riski çok yüksek olan tehlikedeki türler arasında listelenir.
Fillerin soyunun tükenmesinde en büyük etkenlerden biri dişleri, eti ve derisi için kaçak olarak avlanmalarıdır.
Fillerin hafızaları oldukça iyidir. Onlarca yıl geçse dahi filler; insanları ve zaman geçirdikleri yerleri unutmadıkları bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.
Fillerin gebelik süresi 2 yıldır. Karada yaşayan memeliler arasında en uzun gebelik süresine sahip hayvanlardır.