Film gibi kaçış planı

Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında DSİ'ye ait sulama kanalına bir otomobilin uçtuğu ihbarı üzerine arama-kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemelerde 34 GET 243 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen Abdülkadir Taştan'ın akıntıya kapılarak kaybolmuş olabileceği değerlendirildi. Ekipler su altında arama yapmaya hazırlanırken, jandarmaya ulaşan bir bilgi kazanın seyrini değiştirdi. Boğulduğu zannedilen şüphelinin, olaydan sonra ailesini arayarak hayatta olduğunu ve yurt dışına kaçtığını beyan ettiği öğrenildi. İncelemede kanala uçan otomobilin, şüpheli tarafından bir hafta önce kuzeninden çalındığı belirlendi. Ayrıca Abdülkadir Taştan'ın kendisini kamuoyuna 'hakim, savcı ve polis' olarak tanıtıp çok sayıda vatandaşı ağına düşürerek nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi. Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan şüphelinin, kolluk kuvvetlerinin takibinden kurtulmak ve kamuoyunda "öldü" algısı yaratmak amacıyla aracı kasten kanala sürdüğü değerlendiriliyor.