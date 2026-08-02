Yer Şanlıurfa! O telefon tüm planını bozdu! Korkunç kazada öldü sanılıyordu yurtdışında çıktı: Meğer ailesine ulaşıp…

O ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Jandarma güçlerinin yürüttüğü derinlemesine incelemede, akıllara durgunluk veren kaçış planının arkasındaki gerçekler netleşti. Kanala uçurulan otomobilin, şüpheli tarafından yaklaşık bir hafta önce kendi kuzeninden çaldığı belirlendi. Ayrıca A.T 'ın kendisini kamuoyuna "hakim, savcı ve polis" olarak tanıtıp çok sayıda vatandaşı ağına düşürerek nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.