Yer Şanlıurfa! O telefon tüm planını bozdu! Korkunç kazada öldü sanılıyordu yurtdışında çıktı: Meğer ailesine ulaşıp…

Olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. DSİ'ye ait sulama kanalına bir otomobilin uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma, sağlık, jandarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma (ŞUAK) ekipleri sevk edildi.
SULAMA KANALINA UÇAN ARAÇTA BOĞULDU SANILDI
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde otomobilin sürücüsü olduğu değerlendirilen A.T'ın (36) akıntıya kapılarak kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Ekipler su altında arama çalışması başlatmaya hazırlanırken, jandarma birimlerine ulaşan bir bilgi kazanın seyrini tamamen değiştirdi. Kanalda boğulduğu zannedilen A.T'ın, olaydan kısa bir süre sonra ailesini telefonla arayarak aracın içinde olmadığını, hayatta olduğunu ve yurt dışına kaçtığını beyan ettiği öğrenildi.
O ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI
Jandarma güçlerinin yürüttüğü derinlemesine incelemede, akıllara durgunluk veren kaçış planının arkasındaki gerçekler netleşti. Kanala uçurulan otomobilin, şüpheli tarafından yaklaşık bir hafta önce kendi kuzeninden çaldığı belirlendi. Ayrıca A.T 'ın kendisini kamuoyuna "hakim, savcı ve polis" olarak tanıtıp çok sayıda vatandaşı ağına düşürerek nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlendi.
SAHTE KAZA İLE İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI
Çeşitli suçlardan hakkında arama kararı bulunan şahsın, kolluk kuvvetlerinin takibinden kurtulmak ve kamuoyunda "öldü" algısı yaratmak amacıyla aracı kasten kanala sürdüğü değerlendiriliyor. Sulama kanalında yürütülen çalışmalar sonucunda, dibe batan otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Araç içerisinde yapılan aramalarda herhangi bir cesede rastlanmazken, otomobil detaylı kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma otoparkına çekildi. Türkiye'de arama çalışmalarında sonuç alınmayınca Suriye'de arama çalışmaları başlatılmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Güvenlik güçleri, kendisini ölmüş gibi göstererek yurt dışına kaçtığını iddia eden dolandırıcılık şüphelisinin yakalanması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.