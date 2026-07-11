Film gibi soygun kamerada! Müşteri gibi girdiği kuyumcuya kabusu yaşattı: Hırsız 15 altın bileziği alıp…

15 BİLEZİĞİ KAŞLA GÖZ ARASINDA ALIP KAÇTI

Şüpheli, bilezikleri bir süre inceledikten sonra yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 bileziği alıp, kaçtı. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alan ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Samet Ş., olduğunu belirledi.