Haberler Yaşam Haberleri Film sahnelerini aratmayan soygun! Döviz bürosunun kepengini araçla kırıp soygun yaptılar
Giriş Tarihi: 8.06.2026 10:07

Film sahnelerini aratmayan soygun! Döviz bürosunun kepengini araçla kırıp soygun yaptılar

Adana'da film sahnelerini aratmayacak bir soygun meydana geldi. 4 hırsız, döviz bürosunun kepengini ciple kırdı. Yüzleri maskeli olan soyguncular, tezgahtaki parayı aldıktan sonra çekmecelerin kilitlerini keserle kırıp yaklaşık 16 bin dolar çalıp kaçtı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, olayla ilgili döviz bürosuna giren 3 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, suçu kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Film sahnelerini aratmayan soygun! Döviz bürosunun kepengini araçla kırıp soygun yaptılar
  • ABONE OL

Olay, 31 Ocak'ta saat 06.00 sıralarında Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini kapüşon ve kar maskesiyle gizleyen 4 şüpheli, caddedeki döviz bürosunun kepengini ciple çarparak kırdı. İş yerine giren şüphelilerden Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., tezgahları devirerek içeride paraları aradı. Saniyeler içerisinde kilitlerini keserle kırdıkları çekmecelerdeki yaklaşık 16 bin doları çalan şüpheliler, paraları poşetlere doldurdu. Şüpheliler, geldikleri cipe binerek, olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Alarm bildiriminin ardından döviz bürosuna giden iş yeri sahibinin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U.'yu gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çalınan paralar bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlamaları reddederek, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, hırsızlık yapmadıklarını öne sürdü.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faysal Ç., İshak T. ve Ferhat U., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelileri taşıyan cipin sürücüsünü ise yakalama çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ADANA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Film sahnelerini aratmayan soygun! Döviz bürosunun kepengini araçla kırıp soygun yaptılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA