Filo Jet faciasında gözler 554 metre derinlikte

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında arama-kurtarma operasyonu kritik bir aşamaya girdi. Geminin bulunduğu 554 metrelik derinlik nedeniyle dalgıçların kullanılamadığı bölgede tüm umut, uzaktan kumandalı su altı araçlarına bağlandı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin TCG Işın ve TCG Alemdar gemileri tarafından yürütülen operasyonda, enkazın her noktası kontrol ediliyor. Robotik araçlarla hem geminin iç bölümleri hem de çevresi taranıyor.

KARA KUTU İÇİN DE ARAMA

Ekiplerin hedefi yalnızca kayıp 16 kişiye ulaşmak değil. Kazanın nasıl meydana geldiğine ışık tutabilecek kara kutunun bulunması da operasyonun önemli başlıklarından biri. Denizin yüzlerce metre altında sürdürülen çalışmalar, gece-gündüz kesintisiz devam ediyor. Havadan ve denizden yürütülen arama faaliyetlerinde ekipler, enkaz çevresindeki her ihtimali değerlendiriyor.

4 NAAŞ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Operasyonun şimdiye kadarki bölümünde enkazdan 4 kişinin naaşı çıkarıldı. Kimlik tespit çalışmaları tamamlanan son iki naaşın Şerife Özdemir ile Nazmiye Özbolat'a ait olduğu belirlendi. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı.

9 KİŞİ TUTUKLU

Facianın nedenine ilişkin soruşturma da arama-kurtarma operasyonuyla birlikte yürütülüyor. Şirket direktörü, kaptan, ikinci kaptan, makinistler ve mürettebatın da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmanın odağında geminin teknik özellikleri, daha önceki kontrolleri, sefer izinleri ve kazadan önce ve sırasında mürettebatın gerçekleştirdiği işlemler bulunuyor.