Finansbank Çalışma Saatleri – QNB Finansbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Özel sektör bankalarının ilki olan QNB Finansbank müşterileri tarafında merak edilen sorular vardır. Bunların başında bankanın çalışma saatleri gelir. 2023 QNB Finansbank çalışma saatleri, sabahın erken saatlerinde başlar. QNB Finansbank açılış saatleri, hafta içi her gün aynıdır. QNB Finansbank kaçta açılıyor, sorusuna 09.00'da açılıyor yanıtını veririz. QNB Finansbank kaçta kapanıyor, dediğimizde ise 17.00 da olduğu yanıtını veririz.

Finansbank Çalışma Saatleri

Finansbank A.Ş. 26 Ekim 1987 tarihinde Hüsnü Özyeğin liderliğinde isimleri 25 Eylül 1987 tarihli, 1857 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan 100 ortakla Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulmuştur. gerek kurucusu gerekse liderlik takımı ile o dönem kurulan bankalardan temel felsefe ve bankacılığa bakış açısıyla ayrışmış; profesyonel bankacıların hayata geçirdiği, akıllı bankacılığın icra edildiği bir başarı öyküsüne dönüşmüştür. Türkiye'de halka açılan ilk özel sektör bankasıdır. Hisseleri 3 Şubat 1990 tarihinde İMKB(yeni adıyla Borsa İstanbul (BİST))'de işlem görmeye başlamıştır.

Katar Ulusal Bankası (İngilizce: Qatar National Bank (QNB)) anlamındadır. QNB Finansbank, çalışma saatleri hafta içi sabah 09.00 ve 17.00 arasındadır.

QNB Finansbank Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

QNB Finansbank, hafta içi her sabah 09.00'da açılmaktadır. Akşam ise 17.00'ye kadar hizmet vermektedir. Öğle tatiline 12.30'da giren QNB Finansbank, 13.30'da tekrar mesaiye başlamaktadır.

QNB Finansbank Cumartesi ve Pazar hizmet vermemektedir. QNB Finansbank, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda da hizmet vermemektedir. Banka şubeleri kapalı olduğu zamanlarda ise İnternet bankacılığı ve ATM'leri kullanabilirsiniz. Ayrıca müşterilerine dünyanın her köşesinden internet ortamında finansal işlemler yapma olanağı sağlamaktadır.