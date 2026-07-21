Fındık bahane şenlik şahane

Giresun
'da fındık hasadı öncesinde düzenlenen 14. Geleneksel Çömlekçi Deresi Fındık Festivali, üreticileri ve gurbetçileri bir araya getirdi. Görele
ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerin ortaklaşa düzenlediği festival, Çömlekçi Vadisi Değirmen Bükü mevkisinde gerçekleştirildi. Sembolik fındık hasadıyla başlayan etkinlikte horon gösterileri, yoğurt yeme yarışması ve geleneksel oyunlar ilgi gördü. Festival Düzenleme Komitesi adına konuşan Timur Tahmaz, organizasyonun bölge halkı arasındaki dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi. Yöre sanatçılarının seslendirdiği türküler eşliğinde horon oynayan vatandaşlar, yaklaşan hasat öncesinde bir arada olmanın sevincini yaşarken, festival Karadeniz
'in köklü geleneklerini bir kez daha yaşattı.