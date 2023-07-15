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Giriş Tarihi: 15.7.2023

Fındık bahçeleri sular altında

Düzce’de şiddetli yağışlar nedeniyle düzlük alanlarda bulunan 2 bin 46 dekar fındık bahçesi zarar gördü. Fındık üreticileri hasarın boyutunu görebilmek için suların çekilmesini bekliyor

Fındık bahçeleri sular altında
Türkiye'nin önemli fındık yetiştiriciliği merkezlerinden Düzce'de kuvvetli yağışın ardından meydana gelen sel ve taşkınlarda bahçelerdeki mahsul zarar gördü. İl merkezi, 7 ilçe ve 2 beldede toplan 632 bin dekarda fındık üretimi yapılan kentte, şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle ova kısmında yer alan bahçelerdeki ürünler su baskınlarından etkilendi. Yamaçlardaki ekili alanlarda meydana gelen toprak kaymaları ve kuvvetli rüzgar da mahsulün olgunlaşmadan dökülmesine yol açtı.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar, düzlük alanlarda ekili 100 bin dekar arazinin 2 bin 46 dekarının suyla kaplandığı belirlendi. Fındık ekim alanlarında rekolte kaybının yaşanacağı öngörülürken, normale dönüş sürecinde fındık üreticilerine gereken desteğin ilgili kurumlarca sağlanması planlanıyor. Taşkınlardan en çok zarar gören ilçelerden Gölyaka'da Ziraat Odası Başkanı Metin Şirin, su taşkınlarının 1967'den sonraki en büyük sel afeti olduğunu söyledi. İl genelinde 632 bin dekar ekili fındık arazisi bulunduğunu anımsatan Şirin, "İlçemizde 250 dönüm fındığımız tamamen su altında kaldı. Bundan sonra ne olacağını su çekildikten sonra göreceğiz. İlçe genelinde 49 bin metrekare ekili fındık arazimiz var" diye konuştu. AA

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Fındık bahçeleri sular altında
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