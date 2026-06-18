Haberler Yaşam Haberleri Fındık bahçelerini kurtarmak için öyle bir şey yaptılar ki! 300 bin tanesini doğaya saldılar...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 15:01

Fındık bahçelerini kurtarmak için öyle bir şey yaptılar ki! 300 bin tanesini doğaya saldılar...

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındık tarımını tehdit eden istilacı kahverengi kokarca zararlısına karşı devasa bir biyolojik savaş başlatıldı. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından laboratuvarlarda özel olarak üretilen 300 bin samuray arısı, istilayı durdurması için Ordu genelinde doğaya bırakılmaya başlandı.

AA Yaşam
Fındık bahçelerini kurtarmak için öyle bir şey yaptılar ki! 300 bin tanesini doğaya saldılar...
  • ABONE OL

Karadeniz fındık bahçelerini hızla istila eden kahverengi kokarca zararlısı, tarımsal üretimi ciddi şekilde sekteye uğratıyordu. Bu tehlikeye karşı mekanik, kimyasal ve biyoteknik yöntemlerin ardından en etkili adım biyolojik mücadeleyle geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Altınordu ilçesine bağlı Kökenli Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen programda, Ordu'da en önemli tarımsal faaliyetin fındık üretimi olduğunu söyledi.

İSTİLACI TÜR İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Son yıllarda fındığı tehdit eden istilacı tür kahverengi kokarca ile mücadelenin ön plana çıktığını belirten Ay, bu zararlıya karşı mekanik, biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadele yapıldığını vurguladı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRMEKTEDİR"

Biyolojik mücadele kapsamında geçen yıl 245 bin samuray arının doğaya salındığına işaret eden Ay, "Bugün ise Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen toplamda 300 bin samuray arısının salımına başlandı. Bu kapsamda mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir." dedi.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz ise kahverengi kokarca ile mücadelede bu yıl toplamda 1 milyon 650 bin samuray arının doğaya salınacağını ifade etti.

3 MİLYON SAMURAY ARI

Deligöz, 2023'ten itibaren doğaya yaklaşık 3 milyon samuray arı salındığını belirterek, "3 milyon rakamı, dünyada samuray arılarının tamamından fazla. Şu anda sahadaki gözlemimiz, samuray arısının çalıştığı yönünde, parazitlemeleri yapıyor." diye konuştu.

35 BİN SAMURAY ARI DOĞAYA BIRAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm birimlerinin bu işe gönül koyduğunun altını çizen Deligöz, koordineli şekilde çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve diğer ilgililer, ilk etapta 35 bin samuray arıyı doğaya bıraktı.

BİR HAFTADA BÜYÜK SALIM

Kahverengi kokarca ile biyolojik mücadele kapsamında, 300 bin samuray arının bir hafta içinde il genelinde doğaya salınmasının planlandığı bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ORDU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık bahçelerini kurtarmak için öyle bir şey yaptılar ki! 300 bin tanesini doğaya saldılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA