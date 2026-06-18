Fındık bahçelerini kurtarmak için öyle bir şey yaptılar ki! 300 bin tanesini doğaya saldılar...

35 BİN SAMURAY ARI DOĞAYA BIRAKILDI

Tarım ve Orman Bakanlığının tüm birimlerinin bu işe gönül koyduğunun altını çizen Deligöz, koordineli şekilde çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol ve diğer ilgililer, ilk etapta 35 bin samuray arıyı doğaya bıraktı.