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Giriş Tarihi: 14.07.2026 14:22

Fındık bahçesinde feci ölüm

Sakarya’nın Hendek ilçesinde fındık bahçesinde traktörüyle çalıştığı sırada traktörün altında kalan 73 yaşındaki Fikri Taşpınar yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Fındık bahçesinde feci ölüm
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Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Balıklıihsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle fındık bahçesine giden 73 yaşındaki Fikri Taşpınar, kestiği ağacı traktörüyle çekmeye çalıştığı sırada yere düşerek traktörün altında kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikri Taşpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Fındık bahçesinde feci ölüm
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