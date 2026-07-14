Fındık bahçesinde feci ölüm

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Balıklıihsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktörüyle fındık bahçesine giden 73 yaşındaki Fikri Taşpınar, kestiği ağacı traktörüyle çekmeye çalıştığı sırada yere düşerek traktörün altında kaldı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fikri Taşpınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemeler sonrasında yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna sevk edilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.