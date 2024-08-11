Fındık fiyatını duyan bahçeye koştu

Devlet tarafından 2024 yılı fındık alım fiyatının 132 TL olarak açıklanması üreticileri memnun etti. Trabzon'un Maçka ilçesi Akmescit mahallesinde fındık üreticileri ailece fındık bahçesine girerek toplamaya başladı. Zor coğrafi şartlarda fındığını toplayan aileler çuvala doldurdukları fındığı sırtına alarak dik rampalardan evlerinin önüne taşıyor. Havaların sıcak gitmesiyle birlikte evlerinin önüne sererek kurutmaya da başladı. Geçim kaynakları olan fındığın taban fiyatı ve kaliteli olduğunu belirten üreticiler SABAH'a konuştu:Fındık üreticisi Ömer Ergenç (60): Geçen yıl fındığın taban fiyatı 83 liraydı. Yaşanan ekonomik zorluklarda bile fındığımızın gübresini, ilaçlamasını ve bakımını yaptık. Devletimiz bu sezon taban fiyatını 4 doların üzerinde yani 132 TL olarak açıkladı. Ben emekli bir kişiyim. Geçim kaynağımız olan fındığın değeri her yıl artması bizim daha rahat nefes almamıza sebep oldu. Bizim beklediğimizden daha çok fiyat açıklandı. Allah devletimizden razı olsun. Hemen ailecek bahçeye girip, fındığımızı toplamaya başladık. Hatta havaların da güzel gitmesiyle birlikte topladığımız fındığımızı evimin önünde kurutmaya bile başladık.Derya Ocakçı (40): Dayım, yengem ve ailemizle birlikte imece usulü olarak fındığı toplamaya başladık. Bu sezon fındık kaliteli ve verimli. Ayrıca devletimiz tarafından açıklanan taban fiyatı da bizi çok mutlu etti. Böylece değeri artan fındığımızı ailecek gönül rahatlığıyla topluyoruz. Bir an önce de kurutup satmayı düşünüyoruz.Ayşe Ergenç (53): Geçim kaynağımız fındık için kaliteli ve verimli olması için yoğun mücadele verdik. Gübreleme, ilaçlama ve bakımı titizlikle yaptık. Bu arada bayağı masrafımız oldu. Fındık taban fiyatının ne kadar açıklanacağını merakla bekledik. Az fiyat verilir diye konuşuluyordu. Devletimiz güzel bir fiyat açıklayarak bizi yine mağdur etmedi. Günlük fındık yevmiyesi bin 200 TL'den başlıyor. Herkes ailecek fındığını toplarsa kendi kazanır, emeğinin karşılığını da fazlasıyla alır. Biz çoluk, çocuk, kuzen eş, dayı, yenge, ailecek fındığımızı birlikte topluyor, kurutmak için de evimizin önüne seriyoruz.