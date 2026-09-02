Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi: 18 yaralı

Kaza, saat 17.20 sıralarında Hendek ilçesi Kahraman Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, E.D. idaresindeki römorkunda fındık işçilerini taşıyan 54 KN 684 plakalı traktör, tarladan dönüş yolunda devrildi. Meydana gelen kazada 18 kişi yaralanırken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.