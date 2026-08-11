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Giriş Tarihi: 11.08.2026

Fındık mesaisi başladı

Ordu’da fındık sezonu dualar eşliğinde başladı. Vali Muammer Erol ile beraberindeki protokol üyeleri, fındık bahçelerinde çalışan işçilere hayırlı olması temennisinde bulundu. Fındık hasadının bereketli olması için dualar edildi

Fındık mesaisi başladı
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Ordu'da fındık hasadı düzenlenen programla başladı. Burhanettin Mahallesi'nde gerçekleştirilen fındık hasat sezonu programında Vali Muammer Erol ile beraberindeki protokol üyeleri, fındık üreticisi Zeki Özel'in bahçesinde fındık topladı. Vali Erol, bahçede çalışan işçilere kolaylıklar dileyerek sezonun hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise ürün kalitesinin korunması, randıman kayıplarının önlenmesi amacıyla hasadın bölgelere göre tavsiye edilen tarihlerde yapılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Sahil kesimlerinde hasadın bugün itibarıyla başladığını hatırlatan Ay, "Orta kesimde 17 Ağustos'tan ve yüksek kesimde 24 Ağustos'tan itibaren hasada başlanması tavsiye edilmektedir." dedi Ay, üreticilerin ürünleri uygun şartlarda kurutmalarının ve rutubetsiz depolarda bekletmelerinin de önemli olduğunu kaydetti. İl Müftüsü Ali Çakmak da fındık hasat sezonu dolayısıyla dua ederek, sezonun bereketli geçmesi dileğinde bulundu.

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Fındık mesaisi başladı
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