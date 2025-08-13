Fındık nöbeti

Karadeniz Bölgesi'nde havaların sıcak seyretmesiyle yaklaşık 10 gün önce başlayan fındık hasadı sürüyor. Trabzon'un Arsin ilçesinde, düşük rakımlı fındık bahçelerinden toplanan ürünler, geniş alan olmayışı nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu kenarına serilerek kurutuluyor. Üreticiler, sıcak hava avantajını değerlendirerek topladıkları fındıkları çuvallara doldurup yol kenarındaki kaldırımlara yayarak yoğun bir mesai harcıyor.Fındıklarını kurutmak için sahile sererek başında bekleyen üreticiler SABAH'a konuştu. Fındık üreticisi Nedim Turan (63), "Bu yıl fındık bol ama sıcaklardan dolayı biraz haşlandı. Mahsulümüzü erken topladık ve sahile getirerek kurutmaya başladık. Gecesi gündüzüyle 24 saat mahsulümüzün başında nöbetteyiz. Emeğimizin karşılığını yalnız bırakamayız" dedi.Turan, geniş kurutma alanlarının yetersizliğinden dolayı sahilin tercih edildiğini ve burada hem fındıkları kurutup hem de kalitesiz olanları ayıkladıklarını belirtti. Bir diğer üretici Habip Şahin (49) ise, "Devletin açıkladığı fiyat bizi memnun etti. Bu yıl fındık bol ve randımanı da iyi. Sıcaklar nedeniyle erken hasat yapıp sahilde kurutmaya başladık. Fındığımız 2-3 günde kurur, ardından çuvallara doldurup satışa hazırlayacağız" ifadelerini kullandı. Karadeniz'de fındık üreticileri, sıcak havayı fırsata çevirerek zorlu kurutma sürecinde üretimlerini hızlandırıyor.