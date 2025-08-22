Yer Rize Fındıklı! Sahilde erkek cesedi bulundu!

Sahilde gezen vatandaşlar, bir şahsın hareketsiz şekilde yerde yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen şahsın cesedi, Rize Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şahsın kimliği konusunda açıklama yapılmadı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.