Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fiorentina Galatasaray maçı canlı izle ekranı yayın kanalı belli oldu. Serie A'nın güçlü ekiplerinden birine konuk olan Galatasaray karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İşte Fiorentina Galatasaray maçı yayın kanalı
Galatasaray-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?
Bu akşam Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray-Fiorentina TSİ 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.
GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE
Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:
9 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)
9 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)
13 Temmuz Çarşamba:
Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)
16 Temmuz Cumartesi:
Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)