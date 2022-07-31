Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fiorentina Galatasaray maçı canlı izle ekranı yayın kanalı belli oldu. Serie A'nın güçlü ekiplerinden birine konuk olan Galatasaray karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İşte Fiorentina Galatasaray maçı yayın kanalı