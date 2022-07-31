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Giriş Tarihi: 31.7.2022 18:40

FİORENTİNA GALATASARAY CANLI İZLE - Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçı kapsamında İtalya'nın güçlü ekiplerinden Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler, Fiorentina Galatasaray maçı canlı izle ekranı ile birlikte Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Hazırlık kampı boyunca 6 maç yapan Galatasaray bunların ikisinden galip gelirken ikisinden de mağlup ayrıldı. İşte Fiorentina Galatasaray maçı yayın kanalı

FİORENTİNA GALATASARAY CANLI İZLE - Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor?

Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Öte yandan gelen son dakika bilgisine göre, Fiorentina Galatasaray maçı canlı izle ekranı yayın kanalı belli oldu. Serie A'nın güçlü ekiplerinden birine konuk olan Galatasaray karşılaşmadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor? İşte Fiorentina Galatasaray maçı yayın kanalı

Galatasaray-Fiorentina maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Bu akşam Untersberg Arena'da oynanacak Galatasaray-Fiorentina TSİ 19.00'da başlayacak. D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE

Galatasaray'ın hazırlık maçı sonuçları şu şekilde:

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

9 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 1-2 Sturm Graz (Merkur Arena)

13 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 0-1 MOL Fehervar (Profertil Arena Hartberg)

16 Temmuz Cumartesi:

Galatasaray 2-0 Sigma Olomouc (Profertil Arena Hartberg)

19 Temmuz Salı

Galatasaray 0-0 Pardubice (Sportzentrum Graz-Weinzödl)

24 Temmuz Pazar:

Galatasaray 2-1 Kasımpaşa (Nef Stadyumu)

27 Temmuz Çarşamba:

Galatasaray 1-1 Salernitana (Untersberg Arena)

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FİORENTİNA GALATASARAY CANLI İZLE - Fiorentina Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman başlıyor?
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